2:02 10 Декабря 2020Общество
Росавиация запретила грузопассажирским рейсам перевозить группы туристов
Росавиация запретила следующим за рубеж грузопассажирским рейсам перевозить туристические группы. Если "всплывет" продажа билетов в рамках турпакетов, то полет будет отменен.
Росавиация запретила следующим за рубеж грузопассажирским рейсам перевозить туристические группы. Если "всплывет" продажа билетов в рамках турпакетов, то полет будет отменен.
Такие рейсы имеют одно, очень строгое предназначение — перевозка российских граждан на родину из-за границы и вывоз иностранцев с российской территории, напомнило Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ).
На долгое время вывозные рейсы были единственной возможностью осуществлять какое-то авиасообщение между странами во время пандемии, но в сентябре такое ограничение сняли.