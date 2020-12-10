Росавиация запретила грузопассажирским рейсам перевозить группы туристов

Росавиация запретила следующим за рубеж грузопассажирским рейсам перевозить туристические группы. Если "всплывет" продажа билетов в рамках турпакетов, то полет будет отменен.

Росавиация запретила следующим за рубеж грузопассажирским рейсам перевозить туристические группы. Если "всплывет" продажа билетов в рамках турпакетов, то полет будет отменен.

Такие рейсы имеют одно, очень строгое предназначение — перевозка российских граждан на родину из-за границы и вывоз иностранцев с российской территории, напомнило Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ).

На долгое время вывозные рейсы были единственной возможностью осуществлять какое-то авиасообщение между странами во время пандемии, но в сентябре такое ограничение сняли.