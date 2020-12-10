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2:02   10 Декабря 2020
Общество

Росавиация запретила грузопассажирским рейсам перевозить группы туристов

Росавиация запретила грузопассажирским рейсам перевозить группы туристов

Росавиация запретила следующим за рубеж грузопассажирским рейсам перевозить туристические группы. Если "всплывет" продажа билетов в рамках турпакетов, то полет будет отменен.

Такие рейсы имеют одно, очень строгое предназначение — перевозка российских граждан на родину из-за границы и вывоз иностранцев с российской территории, напомнило Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ).

На долгое время вывозные рейсы были единственной возможностью осуществлять какое-то авиасообщение между странами во время пандемии, но в сентябре такое ограничение сняли.

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#росавиация #рейс #перелет

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