РФПИ заявил об информационных атаках на российскую вакцину "Спутник V"

Вакцина против коронавируса "Спутник V" стала объектом информационных атак в РФ и за рубежом, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина против коронавируса "Спутник V" стала объектом информационных атак в РФ и за рубежом, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Атаки проводятся "по конкурентным или политическим причинам". СМИ иногда публикуют материалы с недостоверными сведениями о характеристиках вакцины и других организационных моментах. РФПИ приводит в пример материал турецких изданий о том, что Анкара якобы отказалась закупать российскую вакцину.

Минздрав Турции позднее опроверг эти сообщения. РФПИ призвал все СМИ проверять данные и факты перед размещением материалов.