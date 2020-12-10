Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
1:24   10 Декабря 2020
Общество

РФПИ заявил об информационных атаках на российскую вакцину "Спутник V"

РФПИ заявил об информационных атаках на российскую вакцину "Спутник V"

Вакцина против коронавируса "Спутник V" стала объектом информационных атак в РФ и за рубежом, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Атаки проводятся "по конкурентным или политическим причинам". СМИ иногда публикуют материалы с недостоверными сведениями о характеристиках вакцины и других организационных моментах. РФПИ приводит в пример материал турецких изданий о том, что Анкара якобы отказалась закупать российскую вакцину.

Минздрав Турции позднее опроверг эти сообщения. РФПИ призвал все СМИ проверять данные и факты перед размещением материалов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцина #рфпи #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров