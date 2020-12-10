Минск запретил выезд из страны из-за эпидемии коронавируса

Власти Белоруссии ввели запрет на выезд из страны через наземные пропускные пункты из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном правовом портале республики.

Власти Белоруссии ввели запрет на выезд из страны через наземные пропускные пункты из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном правовом портале республики.

Положение вступит в силу через 10 дней после официального размещения документа. Под запрет не попадают дипломаты и лица со служебными документами, а также водители международных перевозок и некоторые другие категории граждан.

Жители Белоруссии могут покинуть страну по нескольким причинам. Выехать можно будет по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, обучающимся в иностранном учебном заведении и по ряду других причин. Отмечается, что пересекать границу разрешат не чаще одного раза за полгода.