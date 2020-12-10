Синоптик предупредил россиян о грядущем похолодании в ряде субъектов

Аномальные холода в скором времени придут в Приволжский и Южный федеральный округ России.

Аномальные холода в скором времени придут в Приволжский и Южный федеральный округ России.

Температура также сильно понизится в Астраханской, Волгоградской областях и республике Калмыкия, рассказал РБК научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Он объяснил, что погода считается аномальной, если температура падает на 7 градусов ниже среднемноголетних значений.

"В этих регионах температура будет ниже нормы сразу на 9 градусов. Поэтому выпускается такое предупреждение об аномально низкой погоде, которое берется на вооружение энергетиками, чтобы не было никаких последствий такого опасного явления", — подчеркнул Вильфанд.

Причиной грядущих морозов стал очередной сильный антициклон, который спровоцирует серьезное понижение температур в Приволжском федеральном округе, на юге Европейской части России и на Нижней Волге.