Гаспарян напомнил Познеру об опыте насаждения демократии в России в 90-х

Прежде чем рассуждать о причинах якобы отрицательного отношения россиян к демократии, необходимо выяснить, что именно подразумевается под понятием «современная демократия», а также вспомнить негативный опыт, полученный Россией в 1990-х годах.

Прежде чем рассуждать о причинах якобы отрицательного отношения россиян к демократии, необходимо выяснить, что именно подразумевается под понятием «современная демократия», а также вспомнить негативный опыт насаждения западной демократии в нашей стране в 1990-х годах.

Об этом заявил российский публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя недавнее заявление журналиста и телеведущего Владимира Познера о том, что «неграмотному и завистливому» населению России демократия не нужна.

Напомним, ранее Владимир Познер, который помимо российского имеет также американское и французское гражданство, порассуждал на своем канале «Познер Online» о понятиях либерализм и демократия. По его мнению, многие россияне не принимают современную демократию, и их позиция стоит на трех китах: комплексе неполноценности, зависти и неграмотности.

При этом Познер отметил, что россияне практически ничего о демократии не знают, также как и о либерализме. А ведь демократия – это право на прозрачность выборов и возможность высказывать свое мнение, а также равные права для всех на доступность здравоохранения и образования. То есть демократия – это то, за что выступает большинство граждан России, объяснил журналист.

В ответ на слова Познера Гаспарян отметил, что для начала хорошо бы разобраться, что именно тот понимает, говоря о «современной демократии». Потому, что нынешняя эпоха ясности в этом вопросе не дает, особенно если посмотреть на таких «записных демократов» как Гуайдо, Тихановская и Навальный, напоминает публицист.

«Но даже не это самое интересное. Познер размышляет о комплексе неполноценности, неграмотности и зависти. А может быть, все просто? Может быть, этому есть другое простое определение – национальная память за те унижения, которые Россия испытала на путях к этой западной демократии в 90-х годах»? – спрашивает Гаспарян.

При этом политолог предположил, что, если Владимир Познер хорошо жил в 90-е годы прошлого века, то об остальном населении России этого сказать нельзя. Возможно, просто сложилась ситуация, когда «сытый голодного не разумеет», и со стороны россиян речь идет не о зависти, а о том, что у них еще не прошла боль от унижений, пережитых в те тяжелые годы.

В частности, Гаспарян напомнил о профессорах, преподавателях крупнейших российских вузов, которые ради выживания были вынуждены продавать у метро овощи, а также о тех, кто пытался идти в ногу со временем, но попадал под прессинг бандитов. Заведения неподалеку от дома, где жил Гаспарян, бандиты, по его словам, взрывали так часто, что уже не было смысла их ремонтировать.

«Я помню это эпичное время, и зарплату свою я тоже хорошо помню. Но, повторяю, сытый голодного не разумеет. А Познер продолжает нас поучать. Как там в песенке детской было? «Поучайте лучше ваших паучат»», — подчеркнул политолог.

Но «паучата», по его словам, не хотят слышать возражений и считают возможным делать подобные пренебрежительные заявления в адрес граждан России.