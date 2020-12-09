Евросоюз предоставил Киеву кредит в 600 миллионов евро

Киев получил 600 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом в среду заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Киев получил 600 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом в среду заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Политик выразил благодарность европейским партнерам, лично президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине финансовой помощи.

"Это весомый сигнал поддержки Евросоюза экономической стабильности Украины и дальнейшего курса реформ", - отмечается в Twitter Зеленского.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, полученные Киевом деньги укрепят "макрофинансовую стабильность Украины в тяжелые времена пандемии COVID-19".

Условием для получения первого транша в рамках новой программы кредитной помощи ЕС для Украины стал долгосрочным займ под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.