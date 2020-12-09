Врачи из Пятигорска разработали препарат против коронавируса

Врачи городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий активность коронавируса, сообщили в местном Минздраве.

Врачи городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий активность коронавируса, сообщили в местном Минздраве.

Исследование лекарства прошло в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ "НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России. Было доказано, что при применении лекарства активность вируса может снизиться до 13 раз.

Способ лечения, который предлагают российские врачи, известен под названием "антисмысловая терапия", основанный на блокировании вирусного РНК при добавлении к ней в клетке еще одной цепи. На данном этапе проводятся переговоры с фармкомпаниями для финансирования производства препарата.