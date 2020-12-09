Рар: при Байдене Украине придется заморозить свои устремления в НАТО

У Джо Байдена, который может стать новым президентом Соединенных Штатов Америки, будет совсем другой подход к Украине, чем был у его предшественника – Дональда Трампа. К тому же в Европе растет усталость от Киева и от конфликта в Донбассе.

У Джо Байдена, который может стать новым президентом Соединенных Штатов Америки, будет совсем другой подход к Украине, чем был у его предшественника – Дональда Трампа. К тому же в Европе растет усталость от Киева и от конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил немецкий политолог Александр Рар, который считает, что Украине лучше не рассчитывать на вхождение в Североатлантический военный блок.

Кроме того, добавил Рар, не стоит забывать и о том, что многие страны – Германия, Франция, Европа в целом – в условиях мирового кризиса столкнулись с серьезными проблемами и решают сейчас свои экономические, социальные и медицинские вопросы. Им в принципе не до того, чтобы решать еще проблемы Украины или Донбасса.

«Я бы сказал, что нужно во что бы то ни стало сейчас провести действительно встречу в Нормандском формате и потом возобновить или откорректировать Минские соглашения. Я надеюсь, что это произойдет в 2021 году, надеюсь, не слишком поздно», — отметил немецкий эксперт.

А позиция Германии и Франции, по его словам, будет зависеть от того, какой внешней политики будет придерживаться новая американская администрация. Понятно, что Байден, став президентом США, будет относится к Украине иначе, чем Трамп, которому хватало других забот, поэтому к украинскому вопросу он был равнодушен.

«У Байдена будет другая позиция. Я не думаю, что он возобновит прежнюю идею поставлять оружие Украине, для того чтобы произошло продление войны, но у него повестка дня – права человека», — напомнил политолог.

Поэтому, скорее всего Украине придется заморозить свои планы по вхождению в НАТО примерно на четверть века, так как это поможет разрядить обстановку. А Германия и Франция поддержат эту идею, уверен Александр Рар.