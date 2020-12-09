Захарова: Франция и Германия потакает действиям Украины по Донбассу

Германия и Франция не реагирует должным образом на действия Украины по теме Донбасса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Германия и Франция не реагирует должным образом на действия Украины по теме Донбасса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нежелание Украины следовать своим обязательствам в связи с несколькими договоренностями по Донбассу, а также поддержка Парижа и Берлина такой деструктивной деятельности вызывает беспокойство. Доказательством этого стала попытка срыва заседания Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" 2 декабря 2020 года, посвященного выполнению Минских соглашений с участием представителей Донецка и Луганска. Захарова заявила, что Германия, Франция, Украина и некоторые страны испугались услышать правду и поэтому отказались участвовать в заседании.

Захарова напомнила, что подобная ситуация уже происходила в 2016 году. Представитель МИД выразила надежду на то, что в этот раз Франция и Германия помогут убедить украинские власти придерживаться подписанных соглашений. Украина по прежнему игнорирует политическое урегулирование с Донбассом и оставляет ситуацию нерешенной.