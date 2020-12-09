Власти Турции не могут остановить рост числа заболевших коронавирусом

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу обратился к руководству страны с просьбой о закрытии города в связи распространением коронавирусной инфекции.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу обратился к руководству страны с просьбой о закрытии города в связи распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, меры, которые ранее предприняло правительство города, не смогли повлиять на прирост новых случаев заражения инфекцией, сообщило Федеральное агентство новостей.

"Давайте закроем город на две-три недели. Это трудно, но эксперты говорят, что мы должны ограничить передвижение людей, чтобы уменьшить распространение заболевания", — заявил он в ходе церемонии прощания с доктором Умитом Эрдемом.

Согласно данным турецких журналистов, показатель смертности в городе в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года увеличился в два раза. Только в ноябре текущего года в культурной столице скончались, в том числе и от коронавируса нового типа, 11 500 жителей.