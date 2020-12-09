Две новых дороги к "Лахта-центру" открыли в Петербурге

Две подъездные дороги к "Лахта-центру" появились в Приморском районе Санкт-Петербурга. Параллельно там появились две новых улицы — Высотная и Воздушная.

Две подъездные дороги к "Лахта-центру" появились в Приморском районе Санкт-Петербурга. Параллельно там появились две новых улицы — Высотная и Воздушная.

Согласно плану, их признали магистральными улицами районного значения. Четырехполосная Высотная улица длиною 976 метров расположена южнее Приморского шоссе. Воздушная улица протяженностью в 213 метров проходит от кольцевого пересечения в сторону Финского залива.

Общая стоимость первого этапа работ составила 1,2 миллиарда рублей. Заказчиком их выступил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, когда благоустроят площадь Европы. Работы по благоустройству начнут проводить, когда территория, находящаяся в долгосрочной аренде застройщика, будет передана городу.