Новым президентом Украины может стать нынешний мэр Киева Виталий Кличко, который находится на второй строчке рейтинга доверия граждан страны к политикам.

Новым президентом Украины может стать нынешний мэр Киева Виталий Кличко, который находится на второй строчке рейтинга доверия граждан страны к политикам.

В период украинского майдана Кличко считался одним из фаворитов в гонке на кресло президента страны, отметили в немецком издании Mitteldeutscher Rundfunk. Однако преградой на пути к победе бывшего боксера стало отсутствие ораторских навыков.

Но Кличко не забыл про свою цель и продолжает выступать на уровне государственного деятеля. В своей новой книге с популярными оговорками он пытается обратить на себя внимание, и вполне вероятно, что она может оказаться началом его длительной избирательной кампании перед президентскими выборами в 2024 году, предположили в немецком издании.