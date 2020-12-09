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20:52   9 Декабря 2020
Политика

Украине предрекли нового президента-комика в 2024 году

Украине предрекли нового президента-комика в 2024 году

Новым президентом Украины может стать нынешний мэр Киева Виталий Кличко, который находится на второй строчке рейтинга доверия граждан страны к политикам.

В период украинского майдана Кличко считался одним из фаворитов в гонке на кресло президента страны, отметили в немецком издании Mitteldeutscher Rundfunk. Однако преградой на пути к победе бывшего боксера стало отсутствие ораторских навыков.

Но Кличко не забыл про свою цель и продолжает выступать на уровне государственного деятеля. В своей новой книге с популярными оговорками он пытается обратить на себя внимание, и вполне вероятно, что она может оказаться началом его длительной избирательной кампании перед президентскими выборами в 2024 году, предположили в немецком издании.

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#украина #президент #комик

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