Цены на яблоки не поднимутся в России на фоне запрета импорта из Азербайджана

Стоимость яблок для российских граждан вряд ли изменится после запрета Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществлять импорт продукции из Азербайджана.

Стоимость яблок для российских граждан вряд ли изменится после запрета Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществлять импорт продукции из Азербайджана.

Последствия запрета ввоза в Российскую Федерацию томатов и яблок из Азербайджанской Республики оценил "Руспродсоюз". Значимого влияния на цены на яблоки инициатива ведомства не окажет, уверяет исполнительный директор союза Дмитрий Востриков.

"(Азербайджан. — Прим. ред.) не основной поставщик, и выпадение небольшого объема не может сказаться на динамике цен", — добавил он в разговоре с телеканалом "360".

В числе продавцов томатов республика лидирует. Но даже в этой ситуации существенного влияния на предложение запрет не окажет: тепличной продукции зимой на рынке практически нет, подытожил Востриков.