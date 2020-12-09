Бортник: в Киеве признают неисполнимость антироссийских угроз Кравчука

Угрозы «наказать» Россию, отключив ее от международной системы расчетов SWIFT, которую недавно высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, является старой и невыполнимой.

Угрозы «наказать» Россию, отключив ее от международной системы расчетов SWIFT, которую недавно высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, является старой и невыполнимой.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «НАШ» высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, предложение бывшего украинского президента Кравчука ужесточить санкции против России, путем отключения ее от системы SWIFT было очень глупым, так как не Украине принимать подобные решения.

«Леонид Макарович просто хотел сказать, что мы еще России сделаем плохое. И поскольку весь инструмент санкций уже практически исчерпан, он вспомнил старую идею со SWIFT, — отметил Бортник. — Такие решения принимаются на таком уровне, где скромно в уголке стоят Меркель с Макроном и все остальные. Это даже не их уровня решение».

Подобные решения, по словам украинского политолога, принимают глобальные финансовые элиты. А в экономику России за последние 30 лет по самым скромным подсчетам было вложено не менее 300 миллиардов долларов.

Также Бортник отметил что нынешний президент Украины Владимир Зеленский, говоря о перемирии в Донбассе и о том, что там больше не гибнут военнослужащие ВСУ, избегает говорить о потерях среди жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Нам много лет говорили, что отсутствие политического прогресса в Минском процессе обусловлено продолжением боевых действий. Сегодня президент констатирует, что почти год уже перемирие, боевых действий нет. Почему же нет прогресса в мирном урегулировании? Что снова мешает плохому танцору?», — задался вопросом эксперт.

И очень неприятно, что Зеленский совсем не упоминает о потерях противоположной стороны, добавил Бортник. Ведь там тоже гибнут граждане Украины, но Киев их совершенно никак не учитывает.

Напомним, Киев начал военную операцию в Донбассе вес6ой 2014 года, после того, как жители Луганской и Донецкой областей не признали итого произошедшего в столице государственного переворота и провели референдум, по результатам которого объявили о своей независимости от остальной Украины.

По официальным данным ООН, с начала военного конфликта на Востоке Украины, там погибло не менее 15 тысяч человек.