Жительница Владивостока чудом увернулась от сорвавшегося уличного фонаря

Женщина во Владивостоке смогла увернуться от падающего плафона освещения. По словам очевидцев, рухнувшая конструкция повисла прямо перед ее лицом— та смогла вовремя увернуться от предмета. Момент спасения россиянки от летящего плафона попал на видео.

Женщина во Владивостоке смогла увернуться от падающего плафона освещения. По словам очевидцев, рухнувшая конструкция повисла прямо перед ее лицом— та смогла вовремя увернуться от предмета. Момент спасения россиянки от летящего плафона попал на видео.

Инцидент произошел на улице Русской. На кадрах, которые сняла уличная камера, видно, что часть фонаря неожиданно срывается и попадает на контактную сеть троллейбуса, а после начинает свободно раскачиваться на проводах. В момент аварии по дороге, около которой стояла мачта освещения, ехал троллейбус, и проходила местная жительница. Транспорт сразу остановился, а женщина успела вовремя отбежать и пересечь пешеходный переход.

Позже в администрации Владивостока уточнили, что из-за обрыва воздушной контактной сети движение троллейбусов маршрута № 5 было временно приостановлено. Причиной повреждения стало падение на провода контактной сети фонаря уличного освещения. Городские власти отправили на место происшествия коммунальные службы, которые должны были починить оборванный кабель. При этом чиновники не назвали причину аварии.

Это не единственный подобный инцидент во Владивостоке. 19 ноября бетонная плита из-за непогоды упала с крыши девятиэтажного дома на автомобиль Nissan X-Trail, который в этот момент чистил владелец. Мужчина чудом успел отскочить за мгновение до происшествия.

В октябре на идущую домой школьницу в Петербурге со строительных лесов пятиэтажного рухнуло металлическое ограждение. Сорвавшаяся конструкция повредила девочке спину и голову. Оказалось, что строители проводили там ремонтные работы фасада. Журналисты выяснили, что забор сначала упал на припаркованный автомобиль, а потом отлетел в школьницу.