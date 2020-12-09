Весной 2021 года в Госдуму внесут законопроект о больших данных

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о планах Правительства РФ внести в Госдуму два законопроекта о больших данных.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о планах Правительства РФ внести в Госдуму два законопроекта о больших данных.

Такое заявление он сделал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Правительство обеспечит внесение в весеннюю сессию следующего года проект "Об обороте данных, включая государственные данные, в целях разработки и внедрения технологий искусственных интеллектов" и "Об экспериментальных правовых режимах в отдельных отраслях"", — сказал он.

Белоусов также добавил, что депутаты Госдумы уже приняли в текущем году основные законы, позволяющие эффективно стимулировать разработки в области искусственного интеллекта. Кроме того, он не исключил, что правительство может оказать поддержку не менее 100 проектам в данной отрасли.