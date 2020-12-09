КСУ проверяет законность введения "карантина выходного дня"

Конституционный суд Украины (КСУ) открыл производство по обращению ряда депутатов о том, соответствуют ли решения Киева о введении "карантина выходного дня" основному закону.

Конституционный суд Украины (КСУ) открыл производство по обращению ряда депутатов о том, соответствуют ли решения Киева о введении "карантина выходного дня" основному закону.

Об этом заявила депутат партии Верховной рады "Слуга народа" и постпред парламента в КСУ Ольга Совгиря.

Ранее некоторые депутаты партии "Слуга народа" обжаловали в КСУ отдельные положения постановления правительства, которые вводили жесткие ограничения на работу малого и среднего бизнеса в выходные дни.

"Конституционный суд открыл производство по представлению о конституционности так называемого карантина выходного дня", — сообщила она.

Власти Украины с 11 по 30 ноября вводили в стране "карантин выходного дня". Работу осуществляли только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.