Дела о взятках лидируют в списке коррупционных расследований в РФ

В каждом пятом уголовном деле о коррупции фигурируют взятки, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В каждом пятом уголовном деле о коррупции фигурируют взятки, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Российские правоохранители возбудили более 15 тыс. уголовных дел о коррупции в течение 2020 года. Из них 22,4% пришлись на уголовные дела о даче взяток, сообщает пресс-служба СК РФ.

Еще 17% — получение взяток, 16,3% — мошенничество, а присвоению и растрате денежных средств "досталось" 7,5% от общего количества заведенных дел. Количество преступлений, связанных с коррупцией, увеличилось, по сравнению с 2019 годом, на 4%.