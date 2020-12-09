Власти Грузии запретят партии Саакашвили участвовать в выборах

Партия "Грузинская мечта" работает над законом, который не позволит участвовать в выборах фракциям, чьи лидеры не имеют гражданства Грузии и были судимы.

Партия "Грузинская мечта" работает над законом, который не позволит участвовать в выборах фракциям, чьи лидеры не имеют гражданства Грузии и были судимы.

В Грузии готовится законопроект, согласно которому политические партии не смогут участвовать в парламентских выборах, если их лидеры не будут иметь грузинского гражданства или осуждены по уголовным делам. Под действие новых правил попадет политическое объединение, которое возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"Михаил Саакашвили не соответствует одновременно двум конституционным избирательным требованиям — он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, которое подлежит исполнению", — отметил политик.

Кобахидзе подчеркнул, что, по мнению правящей партии Грузии, Саакашвили — главный источник политического раскола в стране и создает для нее проблемы.