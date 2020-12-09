Закрытие границ для борьбы с COVID-19 назвали исчерпавшим себя методом

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался против закрытия границ для борьбы с коронавирусом.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался против закрытия границ для борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что метод исчерпал себя, так как завозной характер инфекции уже не имеет первостепенного значения. Эксперт считает, что сейчас наиболее важны те источники инфекции, которые окружают жителей стран, передает РИА Новости.

Гинцбург подчеркнул, что вакцинированные "Спутником V" граждане должны иметь возможность передвигаться между странами. Более того, присутствие вируса в разных местах будет стимулировать иммунную систему и сохранит протективные титры на хорошем уровне.

Ранее Александр Гинцбург назвал людей, которые устойчивы к коронавирусной инфекции. Это люди с высоким уровнем интерферонов, в том числе альфаинтерферонов.