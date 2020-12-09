Актер Федор Добронравов остался без работы

Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за пандемии коронавируса он практически остался без заработка.

Советский и российский актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за пандемии коронавируса он практически остался без заработка.

Театр Антона Чехова, основанный режиссером Леонидом Трушкиным в 1990 году, из-за пандемии коронавируса рискует навсегда закрыться. Как заявил постановщик, до весны текущего года театр пользовался большой популярностью и всегда собирал аншлаги. Однако теперь его судьба находится под вопросом.

В беседе с iReactor народный артист России Федор Добронравов не смог подтвердить вышеупомянутую информацию. Но отметил, что он и многие другие представители шоу-бизнеса продолжают играть в постановках Леонида Трушкина. По его словам, из-за COVID-19 объем работы в постановках и съемках сократился на 90%.

"Мы до сих пор еще играем в театре Чехова. Лично у меня объем работы сократился на 90%, это и театральные постановки, и телевизионные проекты", — отметил Добронравов.

Вирус также отрицательно сказался и на других артистах киноленты "Сваты". На отсутствие работы пожаловалась Олеся Железняк. Артистка была вынуждена жить на гонорары от немногочисленных спектаклей.