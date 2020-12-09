Хозяева баров в Петербурге ответят за ночную работу в суде

Владельцы трех петербургских баров стали фигурантами уголовного дела из-за нарушения режима работы. Заведения были открыты в ночь на 9 декабря.

Владельцы трех петербургских баров стали фигурантами уголовного дела из-за нарушения режима работы. Заведения были открыты в ночь на 9 декабря.

Бары в центре города на улице Рубинштейна работали ночью, несмотря на эпидемиологические ограничения. Нарушения обнаружили в ходе проверки. Заведения продолжали принимать гостей с 5 по 9 декабря и не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы. По итогу проверки возбудили два уголовных дела.