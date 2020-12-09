ВС РФ создали новую зону безопасности в САР в ответ на атаки боевиков

Военнослужащие ВС РФ установили новый блокпост на западной окраине Айн Исса в Сирии после атаки на город лояльных Турции вооруженных формирований.

Военнослужащие ВС РФ установили новый блокпост на западной окраине Айн Исса в Сирии после атаки на город лояльных Турции вооруженных формирований.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик пишет, что новый пост позволит предотвратить новые провокации со стороны боевиков. Он расположен вдоль шоссе M-4 в сельской местности города Айн-Исса.

"Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить наступление Турции и ее сирийских марионеток на район, ранее находившийся под доминированием сил группировки SDF", — написала в своей соцсети журналистка Элизабет Цурков.

В сообщениях арабских СМИ утверждается, что российские военные встречались с представителями "Сирийских демократических сил". Сообщалось, что в ходе переговоров РФ выдвинула требование передать город под контроль правительственных сил.

Стоит отметить, что Айн Исса является ключевой точкой, соединяющей районы присутствия курдских группировок на северо-востоке САР. Господство в этом регионе позволяет контролировать дорожные пути для перевозки незаконно добытой нефти.