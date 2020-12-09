Вековую ель для празднования Нового года срубили в Подмосковье

Елку, которая в Новый год украсит Соборную площадь Кремля, срубили в Наро-Фоминском округе Подмосковья, заявил замначальника ГЭУ управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

Елку, которая в Новый год украсит Соборную площадь Кремля, срубили в Наро-Фоминском округе Подмосковья, заявил замначальника ГЭУ управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

Ель выбирали из 50 претенденток, отметил он. По словам Качанова, у дерева нет изъянов, оно отличается идеально ровными параметрами, передает телеканал "360".

"Мы выбрали из порядка 50 елок эту красавицу", — добавил госслужащий.

Ель планируется укоротить, чтобы она смогла попасть в здание Кремля, уточнил Качанов. Также он подчеркнул, что новогоднюю красавицу нарядят к 21 декабря. Дереву, которое украсит Соборную площадь, приблизительно 100 лет.