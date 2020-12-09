Пользователей вынудили "скинуться" главреду "Медиазоны" под ложным предлогом

Кампанию в защиту "Медиазоны" от блокировки развернул главный редактор Сергей Смирнов. За помощью он обратился к подписчикам издания.

Кампанию в защиту "Медиазоны" от блокировки развернул главный редактор Сергей Смирнов. За помощью он обратился к подписчикам издания.

Новый пост в поддержку "Медиазоны" недавно опубликовал Смирнов. В нем автор отметил, что за публикацию о пандемии коронавируса в системе ФСИН ресурс должны заблокировать, и поэтому он просит пользователей о поддержке, оформив регулярное пожертвование.

В поддержку ресурса выступил глава штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и некоторые другие представители оппозиции в СМИ, сделав репост записи. Вскоре после массового объявления на счет "Медиазоны" начали поступать денежные средства, отмечает издание Nation News.

Позже стало известно, что Роскомнадзор не угрожал ресурсу блокировкой, а лишь требовал удалить пост, информация в котором не соответствует действительности. Во втором посте Смирнов отметил, что искренне не понимает претензий ведомства и намерен судиться. Постановление, на которое ссылается главред и его юристы, поступило 8 декабря. В нем журналистов призывают тщательнее проверять всю информацию, связанную с COVID-19.

Ситуация с пандемией коронавируса, ставшей темой года, породила огромное количество фейков. Искаженную информацию публиковали в материалах издания "Новая газета" о COVID-19 в Чечне, материале иноагента "Радио Свобода" о якобы понудительном отключении больных коронавирусом от систем жизнеобеспечения в Санкт-Петербурге. Статьи подобного рода привлекали внимание правоохранительных органов.