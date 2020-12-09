Глава "Политической экспертной группы" прокомментировал поправки о полиции

Руководитель компании "Политическая экспертная группа" Константин Калачев считает, что документ может вызвать подозрения среди россиян.

Руководитель компании "Политическая экспертная группа" Константин Калачев считает, что документ может вызвать подозрения среди россиян.

Эксперт заявил, что граждане РФ озабочены "злоупотреблением властью" со стороны полицейских не меньше, чем опасностью стать жертвой преступников. Мнение Калачева обнародовало издание News.ru.

"Борьбу с преступностью необходимо усиливать, но не путем ограничения или нарушения прав граждан", — пояснил Калачев.

Константин Калачев добавил, что многие россияне теперь будут опасаться, что не смогут чувствовать себя абсолютно защищенными. Спикер выразил надежду, что все спорные положения будут урегулированы во втором чтении законопроекта.