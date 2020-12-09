СК РФ начал проверку после осквернения памятника советским воинам в Литве

Сообщения об осквернении памятника советским воинам проверят в Следственном комитете РФ. Такое сообщение передает ведомство.

Сообщения об осквернении памятника советским воинам проверят в Следственном комитете РФ. Такое сообщение передает ведомство.

Памятник советским солдатам в Литве подвергся осквернению, сообщили СМИ. СК РФ инициировал проверку этой информации. Дело поручили отделению по расследованию преступлений, которые связаны с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.