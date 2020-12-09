Странные игры сына Картрайта и Кохал шокировали соцработников

Трехлетний ребенок расчлененного рэпера Энди Картрайта и Марины Кохал временно находится в детском доме и пугает воспитателей жуткими играми.

Трехлетний ребенок расчлененного рэпера Энди Картрайта и Марины Кохал временно находится в детском доме и пугает воспитателей жуткими играми.

Специалисты оценивают состояние малыша как стабильное, однако есть в его поведении нечто странное — мальчик любит отрывать куклам головы и конечности, пишет mk.ru. Опекуном мальчика станет его тетя — сестра Кохал. Сейчас женщина оформляет все необходимые документы.

Расфасованное по мешкам тело рэпера Энди Картрайта нашли в съемной квартире на Невском проспекте, где он проживал вместе с семьей. Прошло уже несколько месяцев, но судмедэксперты так и не смогли установить точную причину его смерти. Супруга музыканта задержана по подозрению в убийстве.