19:29 9 Декабря 2020Политика
Песков сообщил о независимости России от резолюции по "милитаризации" Крыма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на резолюцию Генассамблеи ООН по "милитаризации" Крыма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на резолюцию Генассамблеи ООН по "милитаризации" Крыма.
Полуостров является суверенной территорией России, поэтому государство может делать все для обеспечения собственной безопасности, отметили в Кремле.
Песков ответил на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин следовать резолюции. Безопасность является первостепенной задачей РФ и ее главным приоритетом, сообщил Песков.
Ранее на принятую ООН резолюцию по "нарушению прав человека в Крыму" отреагировал политолог Евгений Сатановский. Эксперт пригрозил холодной войной.