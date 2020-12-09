Россия может остановить пропаганду США развитием своих соцсетей

Западные социальные сети, такие как Facebook, являются оружием вражеской пропаганды. Такое мнение выразил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Западные социальные сети, такие как Facebook, являются оружием вражеской пропаганды. Такое мнение выразил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Американского IT-гиганта обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства. Эксперт заявил, что Facebook насаждает глобалистские взгляды и является инструментом пропаганды. По его мнению, это абсолютно ангажированная медиасеть, которая борется против альтернативной точки зрения.

"Это информационная машина, она не имеет отношения ни к свободе слова, ни к правам человека, ни к демократии", – уверен Коровин.

Россия должна создавать собственные социальные сети. Важно поддерживать всякую альтернативу, которая выступает против глобалистов, так как они "страшная угроза" для всего человечества, пишет Nation News. Они стали главными источниками всех конфликтов.