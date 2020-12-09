Эксперт объяснил, почему в Карабахе не начнется партизанская война

Константин Сивков не исключил появление небольших локальных групп, которые продолжат бороться за независимость Нагорного Карабаха.

Доктор военных наук Константин Сивков исключил регулярную партизанскую войну в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что гористая местность региона способствует ее успешному ведению. При этом военный эксперт допустил появление локальных сил, которые, впрочем, будут быстро уничтожаться.

«Для партизанской войны нужен ряд условий. Первое — это местность, способствующая ведению партизанской войны. Там, конечно же, она этому способствует. Второе — для партизанской войны нужно определенное пространство, чтобы была возможность маневрирования для ухода от ударов регулярных войск, которые вооружением превосходят иррегулярные формирования. С этой точки зрения, учитывая ограниченность театра военных действий, возможности для ведения регулярной партизанской войны с участием крупных формирований там ограничены», — объяснил Сивков.

Еще одно важное условие для ведения такой войны — это поддержка партизан мирным населением. На территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, скорее всего, не останутся армянские мирные жители, заметил эксперт в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Учитывая, что в тех районах, которые передаются Азербайджану, армянского населения слишком мало — если не остается совсем, поскольку оно сжигает свои дома и покидает эти районы, оно заполняется азербайджанским населением. И для армян для развертывания партизанской войны возможности там практически не остается», — полагает гость эфира.

Без поддержки внешних сил партизанское движение не может долго существовать, напомнил эксперт. Но на линии соприкосновения противников присутствуют российские миротворческие силы, которые не дадут разгореться конфликту с новой силой.

«За счет трофейного оружия партизанское движение существовать не может. Учитывая, что территория между областями, которые занимают Армения и Азербайджан, блокируется российскими миротворцами, возможности для снабжения партизан на территориях, вновь занятых азербайджанцами, со стороны Армении также невелики».

Возможности развернуть полноценную партизанскую войну на этих территориях практически нет, подчеркивает Сивков. Говоря об уязвимости сил Армении в сражениях за Карабах, военный эксперт подчеркнул, что кроется она не в российских комплексах радиолокационной борьбы (РЭБ), а в неправильном выборе модели системы.

Так он прокомментировал заявления премьер-министр Армении Никола Пашиняна о том, что причиной провала армянской армии якобы послужили проблемы с РЭБ российского производства. Военные оказались под мощным огнем азербайджанских беспилотников.

Во-первых, надо посмотреть, какие системы РЭБ они покупали, потому что для каждого беспилотника есть свои системы подавления», — заметил Сивков.

Средства, закупленные Арменией, не были предназначены для борьбы с БПЛА и малой авиацией. Именно их массово применял Азербайджан. Важным остается и вопрос о подготовке личного состава. Таким образом, Сивков уверен, что нападки Пашиняна не имеют под собой никаких оснований.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху вспыхнул с новой силой в конце сентября. Баку обвинил Ереван в провокационных обстрелах и начал наступление. Армянская сторона подчеркнула, что первой боевые действия развернула именно азербайджанская армия. Обе стороны объявили мобилизацию. В войне задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию. Сообщалось о жертвах среди мирных жителей с обеих сторон.

Завершить противостояние удалось лишь 9 ноября путем соглашения о прекращении огня при содействии России. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин.

По соглашению, Ереван возвращает Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе создаются транспортные коридоры: Армении — в Карабах, Азербайджану — в несуверенный регион Нахичевань.

Россия направила в Нагорный Карабах 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

В понедельник, 7 декабря, Минобороны РФ сообщило, что первые мобильные бригады российских миротворцев уже приступили к лечению жителей в регионе.

«Российскими миротворцами из состава медицинского отряда специального назначения (МОСН) созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в Аскеранском районе Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

В бригады вошли врачи различных специальностей, а также эксперты психологической службы. Местные жители обращаются к медикам в связи с обострениями хронических болезней, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Ранее генерал-лейтенант Николай Стаськов выразил мнение, что операция российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком. В дальнейшем их деятельность может превратиться в постоянную базу в регионе.