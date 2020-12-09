Эксперт Мамедов объяснил, почему Россия запретила поставки томатов из Баку

По мнению политолога Фархада Мамедова, решение было обусловлено санитарными вопросами.

Решение о запрете на импорт азербайджанских яблок и помидоров обусловлено санитарными причинами, а не политическими. Об этом на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 9 декабря, заявил политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 10 декабря запретит импорт в Россию азербайджанских яблок и томатов. По сообщению ведомства, в продукции из этой страны были выявлены вредители.

Жители России могут остаться без томатов и яблок на Новый год. Во всяком случае без тех, которые привозят из Азербайджана. Россельхознадзор запретил их импорт. Помидоры станут дефицитом?https://t.co/KZJWTeA5Is — Телеканал Царьград (@tsargradtv) December 8, 2020

«Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки», — говорится в сообщении.

Еще в конце октября ведомство выражало обеспокоенность ситуацией с поставками растительной продукции из Азербайджана. По сравнению с 2019 годом количество обнаружений карантинных объектов резко выросло.

???? Россия предупредила Азербайджан о возможном ограничении импорта фруктов и овощей С начала 2020 года в партиях азербайджанских фруктов и овощей в 76 случаях были обнаружены томатная моль и другие карантинные организмы, сообщает Россельхознадзор. — Один_против_всех (@blind_eyes89) October 23, 2020

Азербайджан такому решению со стороны Россельхознадзора сильно удивился, передают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, азербайджанские томаты высоко ценятся в России, а потому ей будет сложно их чем-то заменить.

«Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета», — уверен собеседник РИА Новости.

По мнению гостя «Патриота», запрет ввоза азербайджанской продукции в Россию сильно отразится, скорее, на экспорте Баку.

«Есть такое дело. Помидоры после электроэнергии занимают второе место в не нефтяном экспорте Азербайджана. Будем бороться с вредителями, чтобы это соответствовало стандартам Россельхознадзора. Такие факты были на протяжении нескольких лет. Эти сигналы будут исследованы, будем стараться, чтобы этого не было. Не только против Азербайджана это, есть и против Узбекистана и Армении. Только санитарные вопросы. Нет привязки к политическим вопросам», — убежден Мамедов.

Также Россельхознадзор запретил ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении и из Кашкадарьинской области Узбекистана.