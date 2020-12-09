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19:24   9 Декабря 2020
Экономика

Запрет на томаты и перцы из Азербайджана не вызовет дефицита овощей в России

Запрет на томаты и перцы из Азербайджана не вызовет дефицита овощей в России

Россияне не столкнутся с дефицитом продуктов на фоне запрета ввоза в страну овощей из Азербайджана и Армении, считают в НКО "Национальный союз производителей плодов и овощей".

Изобилием на российских прилавках эти продукты не отличались и в предыдущий зимний период, заявил исполнительный директор "Плодоовощного союза" Михаил Глушков.

"Не будет никакого дефицита", — рассказал он телеканалу "360".

Зимой россияне будут обеспечены продукцией отечественного производства. Сообщается, что в 2020 году внутренний рынок томатов увеличился на 18%, что подразумевает снижение влияния запрета на ввоз в Россию товаров из Азербайджана и Армении.

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