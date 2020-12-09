19:24 9 Декабря 2020Экономика
Запрет на томаты и перцы из Азербайджана не вызовет дефицита овощей в России
Россияне не столкнутся с дефицитом продуктов на фоне запрета ввоза в страну овощей из Азербайджана и Армении, считают в НКО "Национальный союз производителей плодов и овощей".
Россияне не столкнутся с дефицитом продуктов на фоне запрета ввоза в страну овощей из Азербайджана и Армении, считают в НКО "Национальный союз производителей плодов и овощей".
Изобилием на российских прилавках эти продукты не отличались и в предыдущий зимний период, заявил исполнительный директор "Плодоовощного союза" Михаил Глушков.
"Не будет никакого дефицита", — рассказал он телеканалу "360".
Зимой россияне будут обеспечены продукцией отечественного производства. Сообщается, что в 2020 году внутренний рынок томатов увеличился на 18%, что подразумевает снижение влияния запрета на ввоз в Россию товаров из Азербайджана и Армении.