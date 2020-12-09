Вброс о "прессинге" медиков из-за вакцинации подхватило "Настоящее время"

Признанное СМИ-иноагентом "Настоящее время" распространило вброс главы "Альянса" Анастасии Васильевой о якобы принудительной вакцинации врачей в столичных поликлиниках.

Признанное СМИ-иноагентом "Настоящее время" распространило вброс главы "Альянса" Анастасии Васильевой о якобы принудительной вакцинации врачей в столичных поликлиниках.

Лечащий врач блогера Алексея Навального рассказала о том, что в московских медучреждениях "заставляют" делать прививку от коронавируса. По ее словам, у "Альянса" оказался приказ о вакцинации сотрудников одной из поликлиник. "Настоящее время" также заявило, что в распоряжении редакции есть копия документа.

В приведенных в статье данных указываются пункты о проведении разъяснительных мероприятий по поводу вакцинации, однако ни слова не сказано о санкциях в отношении тех, кто откажется от прививки, передает "ПолитЭксперт". При этом, как сообщает "Альянс", за отказ вакцинироваться врачей якобы подвергают давлению и угрожают лишить надбавок к зарплате и даже уволить.

Однако опросы, проведенные как пророссийскими, так и "оппозиционными" изданиями, показывают, что смысла принуждать россиян к вакцинации нет. Например, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов поинтересовался у своих подписчиков в Telegram-канале, как они относятся к прививкам. Выяснилось, что число тех, кто не готов вакцинироваться, и тех, кто хочет или колеблется, примерно одинаковое.