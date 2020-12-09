Судившемуся с IKEA Пономареву добавили 10 лет за неуплату налогов

Суд Подмосковья признал виновным в уклонении от уплаты почти 10 млрд рублей налогов уже осужденного бизнесмена Константина Пономарева.

Суд Подмосковья признал виновным в уклонении от уплаты почти 10 млрд рублей налогов уже осужденного бизнесмена Константина Пономарева.

Пономарев стал известным тем, что выиграл суд у IKEA и добился выплаты компенсации в размере 1 млрд долларов. Позднее его осудили на восемь лет за фальсификацию доказательств, сообщает пресс-служба СК РФ.

Судья признал Пономарева виновным в уклонении от уплаты налогов, а также в покушении на мошенничество. Ему назначили наказание в виде 10 лет и 2 месяцев заключения в колонии общего режима.

Напомним, Люберецкий городской суд приговорил бизнесмена к 8 годам колонии за заведомо ложные доносы по делу компании IKEA.