Генпрокурор Техаса обратился в Верховный суд США по итогам выборов

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон попросил Верховный суд США признать недействительными итоги президентских выборов в четырех американских штатах.

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон попросил Верховный суд США признать недействительными итоги президентских выборов в четырех американских штатах.

Об этом сказано в заявлении, которое обнародовано на его сайте. Он обратился в суд с такой просьбой из-за массовых нарушениях на выборах, где "победил" кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

Уточняется, что Пакстон "подал иск в Верховный суд США к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину". По его словам, эти штаты использовали ситуацию с коронавирусом, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов.

"Таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года", — подчеркнул он.

Генпрокурор Техаса утверждает, что власти четырех штатов "подорвали веру" в честность выборов в США, а также поставили под сомнения итоги голосования и нарушили Конституцию государства.