Подростка перевели в психстационар после попытки теракта в Красноярске

Суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе красноярского подростка в психиатрический стационар. Юношу обвиняют в подготовке теракта в школе.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе красноярского подростка в психиатрический стационар. Юношу обвиняют в подготовке теракта в школе.

Железнодорожный районный суд освободил подростка из-под стражи и отправил его на принудительное лечение. О переводе 15-летнего мальчика ходатайствовали следователи, занимающиеся его делом, пишет ТАСС.

По данным правоохранителей, юноша начал готовить теракт в одной из красноярских школ весной текущего года. Для этого он изучил материалы по изготовлению взрывных устройств, а также вел поиски необходимых компонентов.

Однако осуществить задуманное у школьника не получилось. Вскоре мальчика задержали полицейские и возбудили против него уголовное дело. Сам обвиняемый уже раскаялся в содеянном и заявил о готовности сотрудничать со следствием.