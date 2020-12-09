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18:53   9 Декабря 2020
Общество

Сведения об отказе Турции закупать вакцину у России оказались фейком

Сведения об отказе Турции закупать вакцину у России оказались фейком

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отреагировал на информацию о якобы отказе Турции закупать российскую вакцину против COVID-19.

Переговоры между Анкарой и Москвой продолжаются, а сведения являются примером фейковых новостей. Об этом представитель РФПИ сообщил ТАСС.

Ранее в СМИ появились слова якобы министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа. Издания рассказывали об отказе страны покупать российскую вакцину.

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#турция #вакцина #рфпи

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