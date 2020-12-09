18:53 9 Декабря 2020Общество
Сведения об отказе Турции закупать вакцину у России оказались фейком
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отреагировал на информацию о якобы отказе Турции закупать российскую вакцину против COVID-19.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отреагировал на информацию о якобы отказе Турции закупать российскую вакцину против COVID-19.
Переговоры между Анкарой и Москвой продолжаются, а сведения являются примером фейковых новостей. Об этом представитель РФПИ сообщил ТАСС.
Ранее в СМИ появились слова якобы министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа. Издания рассказывали об отказе страны покупать российскую вакцину.