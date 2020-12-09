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18:51   9 Декабря 2020
Происшествия

Число ДТП с участием поездов снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом

Число ДТП с участием поездов снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом

Москва, 9 декабря. Число аварий на железнодорожных переездах уменьшилось на 10% по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает vmo24.ru.

За 11 месяцев текущего года подобные ДТП происходили реже, а количество пострадавших снизилось с шести до трех человек, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Всего за 2020 год зафиксировано 24 аварии. Основная причина таких инцидентов — нарушения автомобилистами ПДД при пересечении железнодорожных путей.

В прошлом месяце четыре человека погибли в ДТП с товарным поездом под Краснодаром. Погибшими оказались двое мужчин и две женщины, при них не было ни документов, ни телефонов, сообщал ФАН.

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#дтп #автомобили #железнодорожные переезды

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