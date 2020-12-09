Туристов попросили не платить за место в очереди на подъемники в Сочи

Исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов призвал жителей России не покупать места в очередях на подъемники, которые жители Сочи продают на Avito. По его словам, схемы, которые описывают в объявлениях, нельзя реализовать на практике.

Исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов призвал жителей России не покупать места в очередях на подъемники, которые жители Сочи продают на Avito. По его словам, схемы, которые описывают в объявлениях, нельзя реализовать на практике.

Колобов также добавил, что подобные предложения в этом году неактуальны, потому что очередей на Южный склон во время праздников не будет.

«На самом деле сейчас наша самая знаменитая очередь на так называемый Южный склон пропадет. Мы открываем новую канатную дорогу, увеличиваем пропускную способность в два раза. <...> Я думаю, этому предпринимателю, по крайней мере в том месте, эту очередь отстоять не удалось бы, потому что ее просто не было бы»,— рассказал Колобов в беседе с Business FM

Исполнительный директор курорта отметил, что для туристов есть и другой способ избежать очередей: им всегда пользовались те, кто катался «по-умному».

«Можно идти прямой дорогой наверх, а у нас есть еще два способа подняться и дальше кататься. <...> Если идти боковыми путями, то никаких очередей и не будет никогда», —отметил Колобов.

Ранее сообщалось, что на Avito массово стали появляться объявления людей, готовых занять очереди на подъемники на Красной Поляне во время новогодних праздников. По данным на 8 декабря уже насчитывается 27 подобных предложений. Еще 3 декабря их было семь. Величина ценника за подобную услугу — от трех до 50 тысяч рублей. В основном сочинцы готовы постоять за символичные пять тысяч рублей, реже за 15 тысяч. Один из авторов даже предлагает скидки.

На сочинских горнолыжных курортах во время новогодних каникул ожидают прибытия более 300 тысяч туристов.