Новые больницы и специализированные учреждения открываются в ЦАР

Церемония открытия новой больницы в центральноафриканском городе Дамара прошел в присутствии премьер-министра страны.

Церемония открытия новой больницы в центральноафриканском городе Дамара прошел в присутствии премьер-министра страны.

Глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада появился на открытии лечебного учреждения. Кроме него, участвовали министр территориального здравоохранения, члены госадминистрации, представители Минздрава. В центре предусмотрены места для 50 пациентов, передает ФАН. Открыт хирургический блок и родильное отделение. Сотрудникам выдана карета скорой помощи.

Премьер заметил, что открытие нового медцентра является частью программы по улучшению медобслуживания в ЦАР. При президенте Фостен-Арканж Туадера здравоохранение в африканской стране было значительно улучшено. Открываются как стандартные больницы, так и учреждения со специализированной направленностью.