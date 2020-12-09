Опрос показал, на какие числа декабря россияне чаще всего планируют поездки

Предновогодние дни в России оказались самыми насыщенными для приобретения билетов на междугородние поездки. Об этом заявили эксперты сервиса "Туту.ру".

Предновогодние дни в России оказались самыми насыщенными для приобретения билетов на междугородние поездки. Об этом заявили эксперты сервиса "Туту.ру".

Наименьшая стоимость билетов на самолеты и поезда наблюдается 31 декабря, передает портал "Вести Подмосковья". Как рассказали аналитики, выгоднее всего планировать путешествия уже после Нового года.

Самое большое число авиа- и железнодорожных билетов забронировано на 30 декабря, говорится в результатах опроса. Согласно аналитике, за такой вариант ответа проголосовали 15,2% респондентов.

Среди россиян в 2020 году ожидается увеличение спроса на внутренний туризм, а именно на горнолыжные курорты. Об этом сообщил телеканал "360".