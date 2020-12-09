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18:44   9 Декабря 2020
Общество

Google опубликовал топ самых популярных среди россиян запросов за 2020 год

Google опубликовал топ самых популярных среди россиян запросов за 2020 год

Поисковый сервис Google сделал ежегодную подборку самых популярных запросов в сети. Чаще всего в 2020 году россияне искали связанную с пандемией коронавируса информацию. В частности, пользователей интересовало, как самим сделать антисептик и защитную маску.

Чаще всего после запроса «что такое» и «что означает» россияне вбивали в строку поиска слова «пандемия», «коронавирус» и «Конституция». В пятерку самых популярных запросов в этой категории также оказались «гражданская война», «деноминация», а также «самоизоляция». Кроме того, россияне гуглили значение слов «локдаун» и «вайб». Также их интересовало, что такое расизм.

Вопрос «Как сажать картошку?» занял первое место среди быстрорастущих запросов в категории «Как?..». Также популярным запросом оказался рецепт домашнего антисептика. Кроме того, пользователи искали информацию об изготовлении вина, масок и майонеза. В пятерку лидеров попали вопросы о чистке серебра и шугаринге. Людей интересовало, как получить пропуск, встать на биржу труда, освятить кулич дома, а также как играть в Among Us.

Google опубликовал топ самых популярных среди россиян запросов за 2020 год

Чаще всего пользователи искали кинократины «Холоп», «Джентльмены», «Довод», «Союз спасения» и «Лед-2». Среди сериалов по запросам лидируют «Жестокий Стамбул», «Бумажный дом» и «Ветреный».

Следующей категорией стали обсуждаемые события. Первое место в рейтинге получил коронавирус, на второй позиции — выборы в США. Третье место заняли поправки к Конституции России. В разделе «Путешествия» люди искали информацию о Сочи, Туле, Твери, Калининграде и Нижнем Новгороде.

В конце года Google традиционно представляет список самых популярных- запросов в разных категориях. В 2019 году событием, которое чаще всего гуглили россияне, было «Евровидение», а человеком года в русскоязычном поиске стала певица Юлия Началова, которая умерла от отека мозга.

Накануне видеохостинг YouTube назвал самые популярные в России видео уходящего года. Возглавил рейтинг проект «Что было дальше?» с участием блогера Юрия Дудя и певицы Лолиты Милявской, далее следуют ролик с комиком Алексеем Щербаковым в программе «вДудь» и выпуск шоу Ивана Урганта с участием рэп-музыканта Моргенштерна.

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#google #запросы #пандемия

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