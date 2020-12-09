Google опубликовал топ самых популярных среди россиян запросов за 2020 год

Поисковый сервис Google сделал ежегодную подборку самых популярных запросов в сети. Чаще всего в 2020 году россияне искали связанную с пандемией коронавируса информацию. В частности, пользователей интересовало, как самим сделать антисептик и сшить маску.

Поисковый сервис Google сделал ежегодную подборку самых популярных запросов в сети. Чаще всего в 2020 году россияне искали связанную с пандемией коронавируса информацию. В частности, пользователей интересовало, как самим сделать антисептик и защитную маску.

Чаще всего после запроса «что такое» и «что означает» россияне вбивали в строку поиска слова «пандемия», «коронавирус» и «Конституция». В пятерку самых популярных запросов в этой категории также оказались «гражданская война», «деноминация», а также «самоизоляция». Кроме того, россияне гуглили значение слов «локдаун» и «вайб». Также их интересовало, что такое расизм.

Вопрос «Как сажать картошку?» занял первое место среди быстрорастущих запросов в категории «Как?..». Также популярным запросом оказался рецепт домашнего антисептика. Кроме того, пользователи искали информацию об изготовлении вина, масок и майонеза. В пятерку лидеров попали вопросы о чистке серебра и шугаринге. Людей интересовало, как получить пропуск, встать на биржу труда, освятить кулич дома, а также как играть в Among Us.

Чаще всего пользователи искали кинократины «Холоп», «Джентльмены», «Довод», «Союз спасения» и «Лед-2». Среди сериалов по запросам лидируют «Жестокий Стамбул», «Бумажный дом» и «Ветреный».

Следующей категорией стали обсуждаемые события. Первое место в рейтинге получил коронавирус, на второй позиции — выборы в США. Третье место заняли поправки к Конституции России. В разделе «Путешествия» люди искали информацию о Сочи, Туле, Твери, Калининграде и Нижнем Новгороде.

В конце года Google традиционно представляет список самых популярных- запросов в разных категориях. В 2019 году событием, которое чаще всего гуглили россияне, было «Евровидение», а человеком года в русскоязычном поиске стала певица Юлия Началова, которая умерла от отека мозга.

Накануне видеохостинг YouTube назвал самые популярные в России видео уходящего года. Возглавил рейтинг проект «Что было дальше?» с участием блогера Юрия Дудя и певицы Лолиты Милявской, далее следуют ролик с комиком Алексеем Щербаковым в программе «вДудь» и выпуск шоу Ивана Урганта с участием рэп-музыканта Моргенштерна.