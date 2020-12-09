Российский союз туриндустрии спрогнозировал открытие европейских направлений к лету

По мнению Андрея Игнатьева, россияне смогут отправиться в Европу летом 2021 года.

Популярные европейские направления для российских туристов могут быть недоступны до осени 2021 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — заявил Игнатьев.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» спрогнозировал открытие границ к лету 2021 года, но при условии соблюдения всех эпидемиологических рекомендаций.

«Нельзя не учитывать, что вакцинация идет повсеместно, тест-системы совершенствуются, и ряд других мер, которые принимаются <…> Может кто-то и будет до сентября закрыт, но мне представляется, что май-июнь будут открываться», — рассуждает собеседник ПС.

По мнению Барзыкина, популярным направлением в предстоящем сезоне станут Арабские Эмираты. Турция, несмотря на ужесточение карантинных мер, так же остается востребованной среди туристов.

Пандемия коронавируса нанесла урон туристической отрасли в том числе. С 27 марта в России было прекращено международное авиасообщение. С сентября страны начали открывать границы для приема туристов. В начале ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на брифинге призвала россиян отложить поездки заграницу из-за большого прироста заболевших COVID-19.