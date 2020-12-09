18:00 9 Декабря 2020Общество
Попова высоко оценила введенные Бегловым меры против коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым прокомментировала ограничительные меры, введенные в городе.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым прокомментировала ограничительные меры, введенные в городе.
По мнению Поповой, в Петербурге адекватно сдерживают пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора высоко оценила принятые Бегловым меры на фоне сложившейся ситуации. Контроль за ними должен быть неукоснительным, цитирует Попову пресс-служба Смольного.