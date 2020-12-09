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17:50   9 Декабря 2020
Армия

Российские военные опубликовали видео запуска баллистических ракет с Плесецка

Российские военные опубликовали видео запуска баллистических ракет с Плесецка

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся на космодроме Плесецк и попал на видео Минобороны РФ. Ролик опубликовали в соцсетях ведомства.

В рамках учений стратегических сил выполнены пуски баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и межконтинентальной баллистической ракеты. Государственный испытательный космодром Плесецк стал местом запуска последней. Тренировка прошла 9 декабря, а военные поделились видео в Twitter.

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#ракеты #плесецк #пуск

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