Российские военные опубликовали видео запуска баллистических ракет с Плесецка

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся на космодроме Плесецк и попал на видео Минобороны РФ. Ролик опубликовали в соцсетях ведомства.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся на космодроме Плесецк и попал на видео Минобороны РФ. Ролик опубликовали в соцсетях ведомства.

В рамках учений стратегических сил выполнены пуски баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и межконтинентальной баллистической ракеты. Государственный испытательный космодром Плесецк стал местом запуска последней. Тренировка прошла 9 декабря, а военные поделились видео в Twitter.