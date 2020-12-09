17:50 9 Декабря 2020Армия
Российские военные опубликовали видео запуска баллистических ракет с Плесецка
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся на космодроме Плесецк и попал на видео Минобороны РФ. Ролик опубликовали в соцсетях ведомства.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся на космодроме Плесецк и попал на видео Минобороны РФ. Ролик опубликовали в соцсетях ведомства.
В рамках учений стратегических сил выполнены пуски баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и межконтинентальной баллистической ракеты. Государственный испытательный космодром Плесецк стал местом запуска последней. Тренировка прошла 9 декабря, а военные поделились видео в Twitter.