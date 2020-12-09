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17:36   9 Декабря 2020
Общество

Ресторатор раскрыл детали переговоров со Смольным о работе в пандемию

Ресторатор раскрыл детали переговоров со Смольным о работе в пандемию

Ресторатор Арам Мнацаканов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым для обсуждения работы общепита в новогодние праздники на фоне пандемии.

Мнацаканов подтвердил, что с пониманием относится к необходимым ограничениям в связи с коронавирусной инфекцией. Беглов поделился с ресторатором тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе, но выразил готовность идти на компромисс. Ресторатор поделился программой, которая позволит точкам общественного питания безопасно работать в условиях пандемии. Коллеги Мнацаканова указали на необходимые меры для работы ресторанов без риска заражения.

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#беглов #рестораны #Мнацаканов

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