Генерал-лейтенант оценил, сколько российские миротворцы пробудут в Карабахе

По словам Николая Стаськова, операция российских военных в регионе не ограничится пятью годами.

Операция российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком. В дальнейшем их деятельность может превратиться в постоянную базу в регионе. Такое мнение на пресс-конференции на тему «Нагорный Карабах. Новый мир», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 9 декабря, выразил статс-секретарь, заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

В студии гости эфира обсудили вопрос безопасности российских миротворцев в регионе. По мнению Стаськова, после официального окончания конфликта желающих нарушить перемирие уже не будет. Впрочем, эксперт допустил отдельные провокации в Нагорном Карабахе.

«Когда закончился конфликт, желающих в массовом порядке участвовать в зоне конфликта уже нет. Отдельные провокации могут быть. Но миротворцы всегда готовы автономно решать данные вопросы по своей безопасности. Это люди подготовленные, со своим оружием и определенными правами. Я думаю, здесь особой такой не должно быть тревоги», — выразил мнение Стаськов.

Вместе с тем особую осторожность российским миротворцам необходимо соблюдать при разминировании больших участков на местности.

«Нужно быть предельно внимательными, дабы исключить гибель миротворцев при выполнении этой задачи», — призвал генерал-лейтенант.

На вопрос о том, в каких ситуациях российские военные могут применить силу, гость «Патриота» подчеркнул, что только лишь в случае реальной угрозы их жизни и здоровью.

«Когда действительно уже угрожает опасность самим миротворцам. А так они, прежде всего, должны предотвращать любое насилие, гибель, разоружать соответствующих участников боевых действий, если они еще не разоружены. Применять меры, чтобы не было в зоне ответственности вооруженных конфликтов. Это крайний случай, когда им грозит опасность, тогда имеют право применить оружие», — объяснил Стаськов.

Участники пресс-конференции обратили внимание на то, что произошло с российскими миротворцами в августе 2008 года. Тогда Грузия решила военным путем вернуть под контроль отделившуюся от нее в начале 1990-х годов Южную Осетию. Первым удар грузинских войск принял на себя российский миротворческий батальон, расквартированный в Цхинвали.

«Что касается Грузии, то обстановка в таком крайнем варианте отличается. Грузия начинала боевые действия с нападением на миротворцев и потом решила занять соответствующие территории. И миротворцы, и абхазы, и Северная Осетия были готовы к развитию событий, Россия не допустила силового варианта», —рассуждает участник эфира.

Проводя параллель с этим событием, Стаськов пояснил, что сегодняшняя обстановка в Нагорном Карабахе сильно отличается от той, что была в 2008 году:

«Конфликт закончен, подписано соглашение. Самое главное, что вооруженные силы Армении выведены из конфликта, не должно быть соблазна, чтобы возобновить крупномасштабный конфликт. Мелкие провокации могут быть, но их могут исключить миротворцы. Вариант Грузии и Армении отличается совершенно. Когда подписали соглашение, несут ответственность обе стороны, миротворцы введены».

Генерал-лейтенант добавил, что на урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном российскими миротворческими силами потребуется время. Пятилетняя операция — это только первый этап, констатировал Стаськов.

«Я думаю, что покажет время. Такие конфликты лечит время. 30 лет этот конфликт тлел, столько пролито крови. Пять лет — только начало, операция может перерасти в российскую базу. Она необходима в этом районе, чтобы влиять на обстановку, не допускать влияние Турции. Здесь надолго миротворческие силы будут выполнять задачи по поддержанию мира. Потому что события показали, что влияние Турции большое, мы должны это все учитывать», — убежден Стаськов.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху произошло 27 сентября. Баку обвинил Ереван в провокационных обстрелах и начал наступление. Армянская сторона подчеркнула, что первой боевые действия развернула именно азербайджанская армия. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Завершить противостояние удалось 9 ноября путем соглашения о прекращении огня. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.

По соглашению, Ереван возвращает Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе создаются транспортные коридоры: Армении — в Карабах, Азербайджану — в несуверенный регион Нахичевань.

Россия направила в Нагорный Карабах 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

В минувший понедельник, 7 декабря, Минобороны РФ сообщило, что первые мобильные бригады российских миротворцев уже приступили к лечению жителей в регионе.

«Российскими миротворцами из состава медицинского отряда специального назначения (МОСН) созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в Аскеранском районе Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.