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17:32   9 Декабря 2020
Общество

Оперштаб сообщил причину утечки личных данных москвичей

Оперштаб сообщил причину утечки личных данных москвичей

Данные о переболевших коронавирусом москвичах утекли в общий доступ из-за человеческого фактора.

После сообщений о появлении личных данных жителей Москвы в Сети была начата проверка. Она показала, что инцидент произошел не по причине взлома. Виновными оказались сотрудники, допустившие передачу информации посторонним лицам.

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#москва #утечка данных #коронавирус #оперштаб

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