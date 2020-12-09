Оперштаб сообщил причину утечки личных данных москвичей

Данные о переболевших коронавирусом москвичах утекли в общий доступ из-за человеческого фактора.

Данные о переболевших коронавирусом москвичах утекли в общий доступ из-за человеческого фактора.

После сообщений о появлении личных данных жителей Москвы в Сети была начата проверка. Она показала, что инцидент произошел не по причине взлома. Виновными оказались сотрудники, допустившие передачу информации посторонним лицам.