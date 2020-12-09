Артист Малого театра Езепов скончался на 80-м году жизни

Народный артист РСФСР, актер Малого театра Вячеслав Езепов скончался в Москве.

Народный артист РСФСР, актер Малого театра Вячеслав Езепов скончался в Москве.

Езепов умер на 80-м году жизни. Артист проработал на сцене Малого театра 53 года, где он исполнил около 40 ролей. О смерти актера сообщила пресс-служба театра.

Место и время прощания с артистом будут объявлены позднее. Представители театра отметили, что Езепов обладал яркой индивидуальностью и колоссальным талантом, а созданные им образы надолго останутся в памяти зрителей.